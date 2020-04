Det er kun kontaktløse sportsgrene, der endnu kan udøves på kommunens anlæg. Her ses atletikstadionet på Rønnebær Allé. PS billedet er fra lang tid før nedlukningen. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Nu genåbner idrætten udendørs - men det er langt fra alle anlæg

Helsingør - 22. april 2020 kl. 17:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Helsingør Kommune åbner nu delvis op for foreningers brug af kommunale idrætsanlæg - under forudsætning af at Sundhedsstyrelsens retningslinjer overholdes.

Alle Helsingør Kommunes idrætsanlæg har i flere uger været lukket ned på grund af smitterisiko. Nu genåbner kommunen gradvis for idrætsforeningers brug af en række udendørs idrætsanlæg. Dog fortsat under hensyntagen til Sundhedsstyrelsen retningslinjer for at undgå smitterisiko, oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Det handler om følgende anlæg:· Tikøb Idrætsanlæg - golf, samtlige udendørs tennisanlæg, petanquebaner, atletikstadion ved Rønnebær Alle

.Udendørs ridebaner på de to kommunale ridecentre og ponyanlægget i Kvistgård.

Øvrige anlæg kan endnu ikke genåbnes.

Formand for Idræts- og Fritidsudvalget Betina Svinggaard(S) glæder sig over genåbningen:

- Jeg ved, hvordan både børn og voksne de her dage går og sukker efter at kunne genoptage deres normale aktiviteter rundt omkring i foreningslivet. Deres er det dejligt, at vi nu forsigtigt kan begynde at genåbne kommunens idrætsanlæg til glæde for nogle af de udendørs sportsaktiviteter. Det er langt fra alle anlæg endnu- men det er en start, siger hun.

På de genåbnede anlæg vil der være ophængt anvisninger fra Sundhedsstyrelsen på, hvordan man skal forholde sig for at undgå smitterisiko. Af plakaterne vil der bl.a. fremgå, at klubhuse og omklædningsfaciliteter ikke kan benyttes.

Åbning af ovennævnte anlæg sker med virkning fra onsdag eftermiddag.