Nu genåbner fem lukkede plejehjemspladser

Først lukkede kommunen fem plejehjemspladser, nu åbner de dem igen. Det vedtog Byrådet på tirsdagens møde i Byrådssalen. I en længere periode har Helsingør Kommune kun lige nøjagtig kunnet overholde plejehjemsgarantien på otte uger, og derfor er det tid til at reagere, mener Mette Lene Jensen (V), der er formand for Omsorgs- og Sundhedsudvalget.

Manglende kapacitet For få plejehjemspladser og mangel på pladser på rehabiliteringscentrene udfordrede allerede kommunen i begyndelsen af året. Her måtte færdigbehandlede borgere blive på hospitalet, fordi kommunen ikke kunne hjemtage dem på grund af pladsmangel på plejehjemmene. Derfor foreslog Per Tærsbøl fra Det Konservative Folkeparti at etablere flere midlertidige pladser i det nye Sundhedshus, så man i fremtiden undgår lignende episoder.

- Omend vi vil det eller ej, så bliver vi alle ældre, og der bliver i fremtiden brug for endnu flere pladser. Det er billigere at oprette flere pladser, mens vi er i gang frem for at gøre det på et senere tidspunkt, begrundende den tidligere borgmester.