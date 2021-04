Området omkring Espergærde Havn skal blandt andet omfattes af en bevarende lokalplan. Foto: Allan Nørregaard

Nu får kendt fiskerleje og landliggerby endelig en bevarende lokalplan

Enigt by-, plan-og miljøudvalg siger ja til køreplanen for bevarende lokalplan for Espergærde.

Helsingør - 15. april 2021 kl. 19:24 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Der var fuld opbakning fra By-. Plan- og Miljøudvalgets seneste møde til køreplanen for udarbejdelsen af en bevarende lokalplan for det gamle Espergærde.

Lokalplanen skal udarbejdes med inspiration fra den bevarende lokalplan for Snekkersten, og skal registrere og bevare områdets særlige kvaliteter. Det gælder alt fra arktektoniske særpræg til gamle træer. Hvis alt går efter planen, så skal et forslag til lokalplan behandles politisk og sendes i høring til september for at kunne blive endeligt vedtaget i foråret 2022.

Samtidig med køreplanen, så blev der også godkendt en afgrænsning af området for lokalplanen.

Formand for By-, Plan- og Miljøudvalget, Christian Holm Donatzky(R), oplyser, at udvalget var enige om forslaget til afgrænsningen. Det betyder, at lokalplanområdet vil dække størstedelen af Espergærde på vandsiden af Kystbanen, arealet langs Strandvejen mod nord frem til Skotterup, og arealet omkring GL Strandvej frem til det gamle Humlebæk i syd.

Det gamle Espergærde er i dag ikke omfattet af en samlet og lokalplan, og det har ifølge mange borgere medført, at der er blevet taget for lidt hensyn til kultur og naturværdier, når der eksempelvis er givet tilladelser til nybyggerier og ombygninger.

