Lone Bertelsen og Claus Nielsen ser frem til at lukke gæster ind i Ofelia Bar for første gang, når de åbner fredag aften. Foto: Christopher Valeur

Send til din ven. X Artiklen: Nu får de voksne en bar: »Her bliver øret ikke blæst af« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu får de voksne en bar: »Her bliver øret ikke blæst af«

Når den lille viser passerer fem fredag aften, er Helsingør blevet en bar rigere. Det sker, når Ofelia Bar åbner en bar for voksne, hvor der vil blive afspillet nostalgisk musik og solgt lækre drinks, fadøl og shots.

Helsingør - 23. april 2021 kl. 06:05 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Onsdag genåbnede størstedelen af landets barer, caféer og restauranter, men i Helsingør lader en enkelt bar fortsat vente på sig. Fredag aften åbner Ofelia Bar nemlig i hjertet af Helsingør, nærmere bestemt i de historiske rammer i kælderen på Hotel Hamlet, hvor der tidligere har været diskotek. Her vil ejerne af baren, Lone Bertelsen og Claus Nielsen, fremover skabe en hyggelig atmosfære, som emmer af nostalgi. Baren markedsføres som en voksenbar, hvilket blandt andet kommer til udtryk i den musik, der vil blive spillet.

- Der er ingen aldersbegrænsning, men det er for at sige, at musikken er for voksne øre. Når man kommer herned er det de store stemmer gennem tiden, som man kan høre. Musik fra 50'erne og frem, lidt jazz, motown og generelt genrer, som får øret til at hvile i stedet for at blæse det af, fortæller medindehaver, Lone Bertelsen.

Tæt samarbejde Der vil være indgang til kælderen i restaurant Den Glade Tallerken, og selvom hotellet, restauranten og baren har forskellige ejere, vil man i fremtiden kunne forvente et tæt samarbejde mellem de tre enheder.

- Vi samarbejder, så besøgende nu får en helhedsoplevelse i huset. Man kan få noget mad i restauranten, og efterfølgende tage i cocktailbaren for at slappe af, for til sidst at lægge sig op og sove på hotellet, fortæller Lone Bertelsen.

Knoklet dag og nat Folkene bag Ofelia Bar har kun arbejdet på at få etableret baren i et par måneder. Det har betydet, at de har knoklet dag og nat, særligt efter at barer fik lov at genåbne allerede den 21. april. Det var nemlig planen, at Ofelia Bar skulle åbne den 6. maj, men grundet genåbningen har man rykket det til det tidligste man kunne, hvorfor de altså åbner fredag aften. Der er dog styr på barkortet og åbningsaftenen.

- Vi har cocktail og drinks til meget fair priser, der ligger lidt under, hvad de andre tager her i byen. Vi har i hvert fald 15 forskellige drinks og cocktails, ligesom vi sælger en lækker italiensk fadøl, der hedder Birra Menabrea. Fredag aften sælger vi vores yndlingscocktail til 50 kroner, og så har vi tilbud på en lækker mexikansk øl, hvor man kan få fire for 100 kroner, siger Lone Bertelsen.

Socialt afsavn

Man kan undre sig over, at Lone og Claus har valgt at åbne en ny bar i en tid, hvor landet stadig er præget af coronavirus. Det skal dog ikke holde dem tilbage.

- Vi vil være med til at genåbne Danmark. Det har været en hård tid, hvor man ikke har kunnet ses. Folk er blevet ensomme, for det at være social er en stor del af vores liv. Vi vil skabe rammerne for sociale fællesskaber, selvom vi på nuværende tidspunkt kun kan være 32 personer hernede, siger Lone Bertelsen.

Ofelia Bar åbner klokken 17.00 fredag på Bramstræde 5, hvor baren vil være at finde i kælderen under Hotel Hamlet. Indgangen er i restaurant Den Glade Tallerken, og det kræver et gyldigt coronapas at komme ind.