De ældre, der er visiteret til kommunens madservice får nu mulighed for selv at vælge en leverandør, når de bliver udstyret med fritvalgs-beviser. Foto: Arkiv

Nu får de ældre frit mad-valg

Helsingør - 05. juni 2018 kl. 04:17 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke på grund af utilfredshed med Det Danske Madhus, men loven kræver valgfrihed. De borgere i Helsingør Kommune, der er visiteret til madservice, får i dag leveret deres mad fra Det Danske Madhus. Men nu får de en valgmulighed. Helsingør Kommune har nemlig besluttet sig for at følge lovgivningen som forudsætter, at de ældre har en valgmulighed i madservice.

- Det er ikke fordi, vi er utilfredse med Det Danske Madhus - tværtimod. Men vi vil gerne overholde lovgivningen, og derfor får borgerne nu mulighed for at få et fritvalgsbevis, forklarede formanden for Omsorgs- og Sundhedsudvalget, Mette Lene Jensen på byrådets seneste møde.

Pizza og burger

Der bliver tale om et købebevis, så borgerne kan gå ud og købe noget andet. Det eneste kommunen betin ger sig er, at kvalitetsstandarden skal være i orden med hensyn til det ernæringsmæssige

- Vil det sige, at borgerne kan bestille pizza og burgere fra McDonalds, ville Jan Ryberg fra Lokaldemokraterne vide.

- I princippet ja, hvis de lever op til kvalitetskravene, svarede udvalgsformanden.

Bente Borg Donkin, SF, fastslog, at borgerne i dag lever mere individuelt end tidligere. Mange får hjælp fra venner og familie, så derfor er en større fleksibilitet i kvalitetsstandarden nødvendig, påpegede hun.

Prisen for et fritvalgsbevis er den samme, som den pris Det Danske Madhus får - nemlig 66,60 kroner inklusiv levering men eksklusiv moms for en hovedret og 19,66 kroner for en biret eller dessert. Ønsker borgerne et dyrere måltid end fritvalgsbevisets pålydende, skal borgeren selv betale forskellen.

Borgernes egenbetaling er af byrådet fastsat til 50,50 kr. for en hovedret og 19,50 kr. for en biret/dessert.