Nu får Sundbusserne snart to afgange i timen

Rederiet Sundbusserne har købt den tidligere »sundbus« Jeppe tilbage.

Siden en ny ejerkreds tilbage i 2010 genåbnede den traditionsrige passagerrute Sundbusserne med den enlige færge Sundbus Pernille har det været planen, at der skulle indsættes en færge nummer to på overfarten, så der i dagtimerne kunne sejles med halvtimesdrift. Men på trods af meldinger fra rederiet om konkrete forhandlinger om køb af et skib nummer to, så virkede det som, at planen var droppet. Men nu er det imidlertid lykkedes for selskabet at købe Sundbus Jeppe af rederiet Spar Shipping, som blandt andet står for sommertrafikken til Flakfortet og Hven fra København.