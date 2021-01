Nu er vi 63.044 indbyggere

Det er især antallet er tilflyttere, der trækker op, og det glæder borgmester Benedikte Kiær, der ser det som et udtryk for, at Helsingør Kommune har noget særligt at tilbyde.

- Det er godt for vores kommune, at vi oplever udvikling og befolkningsvækst, da det sikrer vores lokale velfærd. Og jeg kan godt forstå, at vi bliver tilvalgt. For vi har det hele - en fantastisk natur, smukke byer, nærhed til København - og samtidig rigtig meget at byde på, når det gælder et aktivt fritidsliv, oplevelser og lokal velfærd, lyder det fra borgmesteren.