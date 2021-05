Elbusser har efterhånden et års tid været en del af den kollektive transport i Helsingborg. Det er dog ikke nødvendigvis denne type busser, som man kan komme til at opleve i Helsingør. Foto: Helsingborgs Stad

Nu er det snart slut med bussernes dieselos

Fra december 2023 bliver seks af kommunens seks buslinjer fossil og emissionsfrie.

Helsingør - 07. maj 2021 kl. 10:25 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

I år har Helsingør Kommune mulighed for at påvirke betingelserne for driften af nogle af kommunens mest brugte buslinjer i forbindelse med en fornyelse af trafikselskabet Movia.

En af mulighederne er også at udbyde ruten, så den skal gøres med elbusser eller på anden emissionsfri måde.

Buslinjerne, som sagen handler om er 340, 345,347,801A, 802, og 803, og den grønnere drift kan sættes i gang fra køreplansskiftet i december 2023.

I forbindelse med en overgang til emissionsfri drift, der ikke bare vil betyde mindre CO2-udledning, men også et farvel til de sundhedsskadelige partikler, som kommer fra bussernes dieselmotorer. Den grønnere busdrift er dog også noget dyrere end i dag, og vil ifølge Movias beregninger koste op til 1,8 millioner kroner mere om året end hidtil. Alt peger dog på, at pengene vil blive fundet. For på det seneste møde i By-, Plan- og Miljøudvalgets, så var det et enigt udvalg, som indstillede til Byrådet, at der blev udarbejdet de nødvendige driftsønsker til de kommende års budgetter.

- Det er meget opløftende, at der nu er så bred opbakning. Første gang det var oppe, så var det udover mig SF og EL, der støttede det. Næste gang var S også med, og nu er K endelig med, siger Christian Holm Donatzky(R), som er formand for By-, Plan- og Miljøudvalget.

I udbuddet bliver der også stillet krav om busstørrelser på 12 meter, digitale linjefriser og digitale skærme i busserne til 801A, som bliver kommunens nye hovedrute.

