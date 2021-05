12.500 glade havnefestgæster gjorde, at Hornbæk Havnefest i 2019 slog alle rekorder, når det gjaldt om at skabe overskud til det lokale idræts- og foreningsliv. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nu er det officielt: Kæmpe havnefest er aflyst

Helsingør - 11. maj 2021 kl. 12:36

Som varslet i Frederiksborg Amts Avis tirsdag, så har arrangørerne af Hornbæk Havnefest - Hornbæk Bådeklub og Hornbæk Idrætsforening i et tæt samarbejde med Fonden Hornbæk Havn og Hornbæk Havneforening - nu endeligt besluttet, at årets Havnefest i uge 30 er aflyst.

Myndighedernes restriktioner i forbindelse med afholdelse af friluftskoncerter i juli 2021 medfører under den fortsatte Corona-pandemi, at det for andet år i træk bliver umuligt at gennemføre Hornbæk Havnefest på et økonomisk velfunderet grundlag.

Den påbudte sektionsopdeling af det begrænsede publikumsareal foran Store Scene betyder, at kun 2 sektioner à 200 deltagere ville kunne etableres på arealet som under normale omstændigheder kan rumme op til 3.000 betalende publikummer.

Ej heller den påbudte ordning for indendørs, stående arrangementer levner mulighed for afvikling af de populære koncerter i såvel Vise Vers Teltet som i Hyttefadet.

- Vi beklager, at beslutningen er nødvendig, og Foreningen Hornbæk Havnefest bakker solidarisk op om myndighedernes dispositioner. Allerede i marts måned var vi langt henne i årets forberedelser og ventede kun på grønt lys til at aktivere de godt 400 frivillige hornbækkere som hvert år beredvilligt stiller op. Det samme gjaldt for de mere end 20 optrædende bands og solister i det færdige musikprogram, siger Hornbæk Havnefests formand Peter Poulsen i en pressemeddelelse.

Alt er dags dato sat på stand-by i et års tid, men som et lille lys i mørket kan arrangørerne fortælle, at hele det omfangsrige musikprogram for 2021 allerede nu er reetableret og vil blive præsenteret på Hornbæk Havnefest 2022.