Nu er det officielt: Bådebyggeruddannelsen kommer i rette havn

Bådebyggeruddannelsen vender hjem til Helsingør før end ventet, men uddannelsen kunne være endt helt andre steder.

Helsingør - 22. april 2021 kl. 15:21 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Der findes kun en eneste bådebyggeruddannelse i Danmark, og den kommer fra sommer til at lægge til kaj i Helsingør.

Egentlig var planen, at uddannelsen skulle rykke til Helsingør i 2024, men nu har uddannelsesinstitutionen U/Nord valgt at fremrykke datoen. I Helsingør får bådebyggerne mere plads at boltre sig på, og det har været afgørende for flytningen.

- Vi har en fantastisk tilgang af elever, og vi har haft folk på venteliste, men nu kan vi fordoble vores elevoptag. Til sommer begynder to hold af 25 elever som bådebyggere og sejlmagere, fortæller uddannelseschef Jacob Krøyer Olsen fra U/Nord.

Hjemkomst

Der er tale om en hjemkomst i den forstand, at bådebyggeruddannelsen tidligere har ligget i Helsingør, men grundet en spareplan blev den rykket væk fra kysten og sydpå til Hillerød. Det skete som led i en centralisering af uddannelserne, der skulle redde en skrantet økonomi, men nu vender bådebyggerne og sejlmagerne tilbage til sundbyen.

- Det er vigtigt for en maritim uddannelse, at den er placeret i et maritimt miljø. Mange elever kommer fra maritime byer, og det er vigtigt for selvforståelsen. Mange af vores elever sejler meget seriøst, ligesom vi tester vores joller, og der er det bare lidt bedre i Helsingør end i en sø i Hillerød, siger uddannelseschef Jacob Krøyer Olsen.

Han fortæller, at U/Nords afdeling i Helsingør i en længere periode har haft et ubrugt lokale, som nu er ved at blive sat op med værkstedsfaciliteter, så det står klar til august.

Elever fra hele Norden De maritime uddannelser - og særligt specialet som bådbygger - tiltrækker elever fra Sverige, Norge, Færøerne og Grønland, da der generelt ikke er en overflod af uddannelser med netop dette fokus.

Efter endt uddannelse ender eleverne dog vidt forskellige steder, da de får erfaring med at arbejde i vidt forskellige materiale såsom træ, glasfiber og metal. I alt tager uddannelsen fire et halvt år, og det bliver nu muligt at tage hele uddannelsen i Helsingør, fortæller Jacob Krøyer Olsen.

Men faktisk kunne det være gået helt anderledes.

I 2020 ville politiske kræfter i Halsnæs Kommune tiltrække bådebyggerne ligesom Hundesteds havnefoged sagde følgende:

- Vi har to fungerende værfter i Hundested - Helsingør har ingen. Så det virker underligt at vælge Helsingør. I Hundested kan eleverne komme ud på beddingen og lugte tovværk og tjære.

Altid ønsket Helsingør

Og selvom det giver god mening, at en maritim uddannelse ligger et sted med masser af vand, var der for få år siden konkrete diskussioner om en større investering i Hillerød. Og hvis den model var blevet til virkelighed, måtte Helsingør for alvor sejle i sin egen sø.

- Vi har kigget på rigtig mange forskellige muligheder. I en periode gik overvejelserne på at bygge en helt ny hal i Hillerød og så sige få hele uddannelsen placeret i Hillerød. Men det har hele tiden været et ønske at komme til Helsingør, hvor vi ikke skulle til at bygge alt muligt, siger Jacob Krøyer Olsen.

I 2024 rykker bådebyggerne i nye lokaler i hal 16 på den maritime del af værftet.

