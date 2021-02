Skonnerten Zar har nu også mulighed for at blive et skoleskib, som kombinerer skolegang med sejlads og sømandskab og er en alternativ afslutning på folkeskolen.Foto: Hans Peter Hviid

Send til din ven. X Artiklen: Nu er der nyt om skonnerten Zar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu er der nyt om skonnerten Zar

Helsingør - 01. februar 2021 kl. 04:06 Kontakt redaktionen

Siden juni måned i 2020 har en gruppe frivillige helsingoranere arbejdet på at få finde finansiering til at købe den smukke tre-mastede skonnert Zar, der i en årrække har været hjemmehørende i Helsingør.

Hidtil har en Initiativgruppe stået i spidsen for bestræbelserne på, at Zar får hjemstavn i Helsingør historiske havn.

Initiativgruppen blev i december måned kontaktet af Remus Tramm og Christine Schmidt Søder, som ledte efter et sejlskib til deres planer om at skabe et skoleskib. Skoleskibet kombinerer skolegang med sejlads og sømandskab og er en alternativ afslutning på folkeskolen.

Initiativgruppen var ikke i tvivl om, at her var skonnerten Zar og Remus Tramm og Christine Schmidt Søders planer et rigtig godt match.

Med Zar som skoleskib blev konceptet mere skarpt og realistisk, hvilket gør mange beslutninger inklusiv fondsansøgninger meget enklere. Det har også afstedkommet, at Initiativgruppe sammen med skoleskibsprojektet har dannet en forening med en arbejdende bestyrelse.

- »Foreningen Skonnerten Zar" blev stiftet den 15. januar 2021. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, nemlig Hans Peter Hviid (formand) og Michael Mathiesen fra Initiativgruppen samt Remus Tramm, Christine Schmidt Søder og Toke Aagaard. Toke har lang erfaring med at drive et skoleskib som kaptajn på skoleskibet Marilyn Anne, der er hjemmehørende i Struer. Suppleanter er de to skibsingeniører Søren Hansen og Jogvan Joanesarson fra Initiativgruppen.

- Med det nye skærpede og andre, projekt har vi fået ny vind i sejlene. Der er flere muligheder for at søge fonde og andre, der gerne støtter et konkret projekt, siger Hans Peter Hviid, formand for den nye forening, "Foreningen Skonnerten Zar"

Zar projektets oprindelige almennyttige formål for blandt andet udsatte unge er opfyldt. Zar skal stadig være hjemmehørende i Helsingør, og så er der stadig mulighed for, at borgerne og "byen" kan benytte Zar til forskellige sociale og kulturelle aktiviteter, events samt ture i udvalgte weekender og i det meste af skolesommerferien.

Projektet har primo januar indsamlet i alt knapt 2,5 millioner kroner til købet af Zar bestående af tilsagn om folkeaktier/donationer på knapt 1,1 million kroner, 325.000 kroner fra firmaer og 1,1 millioner kroner fra fonde.

Helsingør byråd vedtog kort før jul en støtteerklæring til Zar. Kommunen ser et stort potentiale i skonnertens beliggenhed i Helsingør Havn og vil derfor se velvilligt på at afdække mulighederne for i givet fald at støtte driften af skonnerten "Zar" eksempelvis til aktiviteter for børn og unge, aktiviteter inden for socialområdet m.m.