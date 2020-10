Sådan så det ud, da Cykelteket blev åbnet tilbage i 2014 af daværende borgmester Johannes Hecht-Nielsen(V). Foto: Allan Nørregaard

Nu er cykel-bibliotek solgt efter snart tre år

I efteråret 2017 besluttede budgetpartierne og lukke det såkaldte Cykeltek for at spare. Først nu er salget af cyklerne ved at være afsluttet.

Helsingør - 25. oktober 2020

Det kan tage lang tid at få den fulde besparelse hentet hjem. Det fremgår af sagen om lukningen af Helsingør Kommunes såkaldte cykeltek, som havde til huse i Værftshallerne, og som skulle styrke cykelismen i kommunen ved blandt andet at udleje specialcykler såsom el- og ladcykler til borgerne. Tilbuddet, som i øvrigt havde fået positive evalueringer, blev besluttet nedlagt ved budgetforliget for 2018 i efteråret 2017 som en del af besparelserne.

Således fremgår det af en orientering til Økonomiudvalget, at man først i den nærmeste tid forventer at have afsluttet salget af cykler og andet inventar, der blandt andet omfatter to containere.

For undervejs har udbuddet af cykler og materiel været ramt af uheldige forsinkelser og fejl.

Glemte momsen For første gang, da lageret blev sat til salg i sommeren 2018, kom der ganske vist tre bud. Imidlertid måtte buddet trækkes tilbage, da der opstod uklarhed om, hvorvidt budene var med eller uden moms, kan man læse i sagsfremstillingen.

I marts i år blev cyklerne igen sat til salg, men så kom coronaen, og fristen for at byde blev forlænget. Endelig i juli i år blev sagen afgjort, hvor der først kom to bud 25.000 og 75.000 kroner.

Disse to bud endte dog med at blive fravalgt.

Solgt på Lauritz.com Det skyledtes, at forvaltningen undersøgte, hvilken minimumspris et salg på Lauritz.com kunne være.

Mindsteprisen fra auktionshuset viste sig at være på 95.000 kroner - med forventning om en større indtægt. Derfor blev et salg gennem auktionssiden valgt som den mest fordelagtige måde at få solgt cyklerne.

Indtil videre er 37 ud 41 cykler samt tre containere blevet solgt til en pris af 228.450 kroner. De sidste cykler forventer yderligere at indbringe mellem 3.000 og 7.000 kroner.

Tidligere i salgsforløbet prøvede man - forgæves - at sælge cyklerne samlet til en anden kommune, by eller organisation.

