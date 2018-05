De første 36 ud af 64 boliger forventets at stå færdig til maj næste år. Illustration: EDVARS & EDVARS arkitekter

Nu er byggeriet af helt ny bydel i gang

Helsingør - 01. maj 2018 kl. 10:47

Entreprenørfirmaet bgb A/S skal stå for byggeriet af Hornbæk Skovpark på Carl Bødker Nielsens Vej. Hornbæk Skovpark er en helt ny bydel, der opføres på tidligere landbrugsjord ved Carl Bødker Nielsens vej i Hornbæk. Grunden er inddraget til byzone, og er en ny mulighed for at etablere i alt 64 helårsboliger i den eftertragtede by

1. etape af Hornbæk Skovpark består af 14 twinhouses og 12 lejligheder, som kommer til at ligge i et grønt parkområde med store fællesarealer. De 14 såkaldte twinhouses bliver på hver 140 m2 i to etager og med dobbelt garage.

Etageejendommene opføres ligeledes i to etager, med terrasser til stuelejlighederne og altaner til lejlighederne på 1. sal. Lejlighederne bliver på 88 m2 med køkken/alrum og to store soveværelser.

Bygherren Hornbæk Skovpark A/S har valgt bgb a.s. som hovedentreprenør.

- Vi ser frem til endelig at kunne komme i gang med dette spændende boligprojekt, hvor vi bruger vores erfaring med opførelse af boliger til at sikre kvaliteten af byggeriet, der giver en helt ny mulighed for at købe en moderne bolig i Hornbæk, siger projektchef og partner i bgb a.s., Jeppe Mulvad. Han fortæller endvidere, at byggeriet så småt er gået i gang, og man er i gang med at støbe fundamenterne til boligerne.

Arkitektur med fokus på natur

- Vi synes selv, at vi har udviklet nogle helt vidunderlige boliger, som kommer til at ligge i et naturskønt område. Fra alle boliger vil være nem adgang til det fri, enten via altan eller terrasse, og store vinduespartier får boligerne til at smelte sammen med naturen, siger Jes Edvars, EDVARS & EDVARS arkitekter, som har udformet byggeriet.

Boligerne i 1. etape forventes at stå færdige 1. maj 2019. Salget af lejligheder og twin houses er begyndt hos Living Homes og Nybolig.

bgb a.s. er en dansk byggevirksomhed med rødder i tømrer- og snedkerhåndværket. Virksomheden udfører alle opgaver inden for nybyg og renovering i fagentreprise, hovedentreprise, storentreprise og totalentreprise.

Selskabet er år involveret i opførelsen af tusindvis af boliger, blandt andet i Carlsbergbyen, på Frederiks Brygge i Københavns Sydhavn og på projektet Kronborg Strandby i Helsingør.