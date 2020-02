Nu er Nøjsomheds 96 familier opsagt

De bebudede opsigelser blev mødt af en beboergruppe, der varslede, at de ville tage sagen igennem det danske retssystem.

Det var udsigten til disse konsekvenser, der gjorde, at kommunen og boligselskabet gik drastisk til værks og allerede varslede de kommende opsigelser i august sidste år. Tvangsflytningen af de 96 familier skulle ændre beboersammensætningen i Nøjsomhed, så området ikke længere stak ud på statens fem ghettokriterier, der blandt andet går på, at andelen af arbejdsløse, kriminelle og beboere af ikke-vestlig herkomst, ikke må være for høj i et almennyttigt boligområde.

Det skulle ske i et forsøg på at få Nøjsomhed af regeringens ghettoliste, før området ville blive kategoriseret som en hård ghetto. Konsekvenserne af det ville være, at cirka 300 familier skulle opsiges og deres hjem rives ned eller renoveres.

De kommer i kølvandet på, at kommunen og boligselskabet bag Nøjsomhed, Boliggården, sidste år bebudede, at 96 familier skulle opsiges og tvangsflyttes inden slutningen af 2020.

Men i mandags blev det så en kendsgerning, da beboerne i 96 lejemål kunne åbne deres postkasse og tage et brev ud adresseret til dem fra boligskabet. Deres opsigelse.

Det har længe været kendt, at 96 familier skulle opsiges i det almennyttige boligområde Nøjsomhed.

Sagen kort Nøjsomhed kom på den daværende regerings ghettoliste 1. december 2018.

Derfra havde kommunen og boligselskabet fire kalenderår til at undgå, at Nøjsomhed blev stemplet som en »hård ghetto«.

6. august 2019 vågnede beboere i 96 boliger op til et brev: De var udvalgt til at skulle tvangsflyttes, som et led i boligselskabets hasteplan, for at Nøjsomhed ikke skulle blive en hård ghetto.

27. september 2019 fortalte medierepræsentant Mohamad Othman for beboergruppen i Nøjsomhed, at de ville gå rettens vej i kampen mod tvangsflytningerne.

I november 2019 stemte Nøjsomheds beboere nej til den helhedsplan, der formelt handlede om tvangsflytningerne.

Beboergruppen har hyret advokat Morten Tarp til at føre retssagen. Han vil forsøge at vinde sagen ud fra Grundlovens paragraf 70 og Menneskerettighedskoventions artikel 14. De beskytter mod diskrimination

Den 31. januar kunne Frederiksborg Amts Avis afsløre, hvordan boligselskabet med kommunens vidende bevidst ville opsige beboere i opgange, der lå i de blokke med flest ikke-vestlige beboere. Det vakte hård kritik fra Institut for Menneskerettigheder.

Den 3. februar modtog de 96 lejemål officielt opsigelse af deres lejligheder.

Fremad

Nu er endnu et søm hamret fast i fortællingen om de opsagte beboere, men det er også en anledning til næste skridt.

- Hvordan skal man beskrive det? spørger Mohamad Othman retorisk, da han bliver spurgt, hvordan det føles at have opsigelsen på papir. Han er medierepræsentant for beboergruppen.

- Nu er det alvor og frustrerende, men nu kan vi også komme videre og gøre vores protester og indsigelser mod opsigelserne, siger han og fortsætter:

- Det er en lidt mærkelig følelse at få papir på, at man skal flytte ud af sit hjem. Personligt har jeg boet her i 25 år, hele mit liv.

Men Mohamad Othman er dog tilfreds med, at der endelig er kommet en afklaring.

- Der har været mange forskellige datoer og informationer oppe at vende fra boliggården og kommunens side, for hvornår vi ville modtage vores opsigelser. Men nu er de landet, og så har vi seks uger til at protestere, og vi kan blive boende indtil retssagen er slut, siger Othman.

Han fortæller, at der allerede er omtrent 10 familier, som har afleveret en fuldmagt og andre dokumenter til advokaten Morten Tarp, der skal føre sagen i Boligretten for de opsagte familier. Mohamad Othman regner med, at der cirka er 30 lejemål i alt, som vælger at gå rettens vej.

- Jeg føler, at det bliver en god kamp for os, afslutter han.