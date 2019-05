Det var daværende borgmester Per Tærsbøl (K), der underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforenings daværende præsident Ella Maria Bisschop-Larsen, som gjorde Helsingør til en klimakommune. Foto: Thomas Olsen

Nu er Helsingør blevet en »klimakommune plus«

18. maj 2019

Der er 72 klimakommuner, men kun otte Klimakommuner Plus. Helsingør Kommune kan nu kalde sig for Klimakommune Plus. Denne nye status er blevet en realitet, fordi kommunen arbejder med klimaforbedrende tiltag ud over, hvad der er et krav til en »almindelig« klimakommune. Det er der kun 8 kommuner i Danmark, der kan bryste sig af.

I 2008 tilsluttede Helsingør Kommune sig Danmarks Naturfredningsforenings klimaaftale og blev klimakommune. For klimakommuner er det et krav, at man hvert år reducerer CO2-udledningen for kommunen som virksomhed med mindst 2 pct. I øjeblikket er der i alt 72 klimakommuner i Danmark, men kun 8 kommuner har status af Klimakommune Plus.

- Jeg er stolt over de klimainitiativer, vi har i kommunen. Men vi skal fortsætte med at arbejde med at passe på vores natur og klima i Helsingør Kommune. Det var også et af de temaer, som borgerne pegede på til Vision 2030, siger borgmester Benedikte Kiær(K).

Klimakommune Plus er en overbygning for klimafrontløber-kommuner, som udfører minimum to af seks definerede initiativer, udover at opfylde kravet om en årlig CO2-reduktion på 2 pct. Initiativerne skal være igangsat men ikke afsluttet. De skal have en påviselig klimaeffekt og have politisk ophæng i kommunens klimaplan.

- Det er virkelig godt, at Helsingør nu tager skridtet videre. De tager forsat det lange seje træk med at nedbringe CO2 udledningen fra kommunens drift. Jeg er utrolig glad for at Helsingør ikke stopper her, men også undersøger mulighederne for øge andelen af grønne indkøb, klimatilpasnings-løsninger mere økologi i de kommunale institutioner, siger Marie Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening

To kriterier er opfyldt - flere er på vej

De indsatser, som Helsingør Kommune har fået anerkendelse for, er dels det aktive internationale arbejde med deltagelse i Global Covenant of Mayors, dels et målrettet arbejde for at fremme energirenovering ved hjælp af tilbud til borgerne om energitjek af private boliger. I 2018 blev der gennemført 85 energitjek i kommunen, og ca. en tredjedel har indtil videre efterfølgende energirenoveret boligen.

Gennem de seneste 11 år har Helsingør Kommune som virksomhed reduceret CO2-udledningen med 39 pct. Så klimakommuneaftalens krav om 2 procents reduktion årligt er mere end opfyldt.

For en måneds tid siden blev kommunens indsats for at indfri internationale forpligtelser i forhold til Global Covenant of Mayors (Borgmesterpagten) evalueret. Resultatet viser, at Helsingør Kommune ligger i top 20 pct. blandt kommuner i hele verden.

Men derudover satser Helsingør Kommune på at blive godkendt i flere af Klimakommune Plus kriterierne: For det første er Helsingør Kommune er i gang med at øge andelen af grønne indkøb, der sætter fokus på produktion og forbrugs klima- og miljøbelastning

For det andet er der er klimatilpasnings-løsninger i støbeskeen bl.a. et pilotprojekt med ny klimasikrings-belægning i Hestemøllestræde. Endelig er der fokus på økologi i flere af de kommunale institutioner, som har både guld og sølvmærket i økologi.