81,5 millioner kroner. Det er - foreløbig - prisen på det nye stadion på Gl. Hellebækvej. Rådgiverne har ellers fastholdt, at prisen ville bliver 57 millioner kroner, og det frustrerer politikerne i Helsingør Byråd, som i aftes stemte for det billigste udbud, som B. Nygaard Sørensen A/S har givet. Byggeriet går snarest muligt i gang. Illustration: Helsingør Kommune

Nu bliver prisen på stadion 81,5 mio. kr.

Helsingør - 29. maj 2018 kl. 04:28 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Prisen på Helsingørs kommende stadion på Gl. Hellebækvej stiger og stiger. Det blev afsløret på byrådets møde mandag aften, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Prisstigning på 23,1 mio. kr.

I 11. time inden byrådets møde mandag aften viste det sig, at der var plottet forkerte tal ind i det udbudsskema, som de to firmaer, der har budt på opgaven med det kommende stadion i Helsingør, skulle udfylde. Ikke bevidst, men ved en fejl. Derfor måtte byrådet udsætte beslutningen om at acceptere tilbuddet til sidst på mødet, mens regnearket blevet gået efter. Og det afslørede, at stadion-projektet nu ikke »kun« bliver 21,1 millioner kroner dyrere end de oprindelige 57 millioner kroner, som det kom frem for en uge siden. Prisen er nu steget med yderligere to millioner kroner til 81,1 millioner kroner.

Og det gav både frustration og ærgrelse i byrådssalen.

I forvejen var det en bitter pille at skulle sluge budgetoverskridelsen på en tredjedel af den oprindelige pris. Nu skrider prisen endnu en gang.

- Spørgsmålet er ganske enkelt: Vil vi have et stadion eller vil vi ikke, lød en af konklusioner på det timelange møde om »Nyt Helsingør Stadion - accept af tilbud«.

Mega hamrende rasende

Inden afstemningen om det nye stadion fastslog borgmester Benedikte Kiær, at rådgiverne på stadion-projektet ikke har »ramt skiven« - så langt fra.

- Vi er mega-hamrende rasende gale over, at de i hele forløbet har været så skråsikre på prisen. Fremover vil vi i kommunen nok foretrække at vælge »udbud med forhandling«, selvom det er en lidt mere langsommelig proces. Men heldigvis har vi en god økonomi og kan finansiere overskridelsen via kassebeholdningen, konkluderede Benedikte Kiær.

Afstemningsresultatet i byrådssalen blev, at seks socialdemokrater, SF, Lokaldemokraterne, Radikale Venstre, Venstre og ni konservative stemte for at acceptere udbud af stadion.

Enhedslisten, Dansk Folkeparti og de to socialdemokrater Silas Drejer og Lene Lindberg stemte imod.