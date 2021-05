Se billedserie Et skilt og en skurvogn har stået og reklameret for Havnekarréen. Foto: Andreas Norrie

Nu bliver der arbejdet på projektet med byens bedste beliggenhed

Gravkøerne er så småt gået i gang på Kulpladsen på Havnegade, hvor der skal bygges ejerlejligheder i den helt dyre ende.

Helsingør - 06. maj 2021 kl. 04:20 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Ejerlejligheder i prisklassen 4,2 til 9,2 millioner kroner er stadig ikke hverdagskost i Helsingør. Det er ikke desto mindre i det prisleje - og muligvis lidt dyrere, som man kan forvente at støde på, når de planlagte 19 lejligheder på Kulpladsen på Havnegade bliver sat til salg.

Indtil videre har projektet med boliger på den gamle kulplads, der i årtier har tjent som parkeringsplads, dog været ramt af uheld.

Allerede lige før finanskrisen tilbage i 2008 blev grunden nemlig sat til solgt til entreprenørfirmaet WR Entreprise for 23 millioner kroner. Så kom finanskrisen og flere lokalplaner og planklagesager. Blandt andet tabte kommunen undervejs i Plan- og Miljøklagenævnet. Alt sammen mens, der aldrig er blevet bygget noget. Men nu sker der noget har forbipasserende kunne se de seneste to dage. Således er parkeringspladsen nu spærret af,og asfalten er ved at blive gravet op.

- Vi har i sinde at opføre det, som lokalplanen giver mulighed for. Det er 19 boliger og et erhvervslokale, siger Bo Warner, der er direktør for projektselskabet Ejendomsselskabet Havnegade Helsingør ApS, der ifølge CVR-registeret ser ud til at være ejet af syv primært nordsjællandske investorer.

Forsigtige købere

Projektet, der har haft flere ejere siden starten, har som nævnt været nævnt af flere klagesager. Måske har prisen også spillet ind, da lejlighederne i december 2018 i første omgang blev annonceret til salg hos Home Helsingør.

I første omgang blev det nuværende projekt nemlig ganske vist modtaget med stor interesse - men der blev ikke underskrevet nogen aftaler.

Strid om kirkebyggelinje Projektet er i dag ejet af Ejendomsselskabet Havnegade Helsingør ApS med adresse i København, og sidste år endte det med endnu en klagesag i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Her klagede Danmarks Naturfredningsforening, og menighedsrådet ved Helsingør Domkirke over, atder ikke var taget hensyn til kirkebyggelinjen. Sidstnævnte valgte dog siden at trække klagen,

Nævnet valgte da også sidste år at give kommunen medhold i, at dets dispensationer i forhold til lokalplanen var i orden.

Direktør Bo Warner vil indtil videre ikke komme med nogen tidsplan eller fremlægge de endelige salgspriser. Men arbejdet er i gang.

- Vi sætter boliger til salg gennem Home Erhverv, når vi nærmer os, og vi har allerede en liste over interesserede købere, siger Bo Warner.