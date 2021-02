Mini Skills giver eleverne i 7. klasserne mulighed for at prøve en lang række praktiske fag på en aktivitetsdag, hvor de unge deltager i workshops Foto: Allan Nørregaard

Nu bliver Mini Skills en del af Skills-familien

Arrangørerne af DM i Skills roser Helsingør-opfindelsen Mini Skills, der gør unge skoleelever nysgerrige efter at prøve håndværksfag

Helsingør - 10. februar 2021 kl. 20:02 Kontakt redaktionen

På grund af coronaen er det kun blevet holdt en enkelt gang siden starten i 2019, men Mini Skills - Helsingørs eget samarbejdsprojekt for at styrke unges interesse for håndværksfag - har vakt opmærksomhed langt uden for kommunegrænsen.

Nu har SkillsDenmark, der bl.a. afholder DM i Skills, fået øjnene op for det unikke lokale samarbejde mellem virksomheder og skoler i Helsingør. Skills Danmark er derfor blevet officiel samarbejdspartner i projektet.

- Helsingør har lavet et rigtig fint koncept til Mini Skills, som vi er meget imponerede af. Det er lykkes at samle både kommune, skoler og det lokale erhvervsliv om et event, der fungerer enormt godt, siger Simon Neergaard-Holm, direktør i SkillsDenmark.

Praktiske workshops Mini Skills er udviklet af Skolepiloterne på Ungdomsskolen i samarbejde med Erhvervs- & Industriforeningen i Helsingør samt U/Nord, Ungeenheden i Helsingør Kommune og Værftets Madmarked. Det henvender sig til eleverne på 7. klassetrin, der får lov til at prøve kræfter med en lang række håndværksfag på en aktivitetsdag fyldt med praktiske workshops, hvor de møder lærlinge og håndværkere fra lokale virksomheder.

Mini Skills blev afholdt første (og eneste) gang i værftshallerne i Helsingør i 2019 med deltagelse af mere end 20 lokale virksomheder, der repræsenterede 13 forskellige fag. På grund af forårets corona-restriktioner blev det aflyst i 2020, og af samme grund bliver det desværre heller ikke muligt at gennemføre projektet i 2021.

Kommer igen i 2022

Til gengæld er der fuld opbakning til at gennemføre Mini Skills i 2022, og det bliver nu også med SkillsDenmark som engageret samarbejdspartner.

- Vi kan bidrage med noget erfaring i at lave den slags events og et meget bredt netværk. Mini Skills bliver en del af "Skills-familien", og vi starter nu et samarbejde om, hvordan vi kan gøre understøtte arrangørerne i at gøre Mini Skills endnu bedre. Jeg lægger især vægt på, at Mini Skills fint kan supplere vores store nationale DM i Skills samt de lokale Skills-konkurrencer, som erhvervsskolerne afholder, siger Simon Neergaard-Holm.

Lyst og nysgerrighed I samarbejdskredsen bag Mini Skills er der stor glæde over det kommende samarbejde med SkillsDenmark.

- Mini Skills handler om lyst og nysgerrighed hos de unge, og den prøver vi at skabe på dagen. Det får vi endnu bedre mulighed for med SkillsDenmark som samarbejdspartner, og så synes vi da, at vi har et projekt her i Helsingør, som unge i andre kommuner også kunne have glæde af. Det kan SkillsDenmark hjælpe os med at gøre synligt uden for Helsingør, siger Charlotte Karrebæk fra Skolepiloterne på Ungdomsskolen, der er projektleder for Mini Skills-samarbejdet.

