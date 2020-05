Nu bliver Gurre Slot en del af kongelig nationalpark

- Under arbejdet med vores første plan for nationalparken blev vi opmærksomme på, at området omkring Gurre Slotsruin ikke var kommet med i nationalparkens afgrænsning på trods af, at området indgik i høringsmaterialet og miljøvurderingen af bekendtgørelsen omkring Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Vi er glade for, at det er lykkedes at få Gurre tilbage i folden, da ruinen og det omkringliggende område er en vigtig del af fortællingen om Kongernes Nordsjælland, fortæller Carl Bruun, bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland, i en pressemeddelelse.