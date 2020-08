Her på ejendommen i Torvegade er der rejst en 5G antennemast. Helsingør er blandt de første byer som får et særligt hurtigt 5G-mobilnetværk, når TDC NET åbner for netværket i flere danske storbyer den 7. september.Foto: Dorte Møller Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Nu åbner 5G-mobilnetværket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu åbner 5G-mobilnetværket

Helsingør - 25. august 2020 kl. 03:21 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

TDC NET åbner for sit 5G-mobilnetværk i store dele Danmark, langt hurtigere end tidligere udmeldt. Åbningen sker allerede den 7. september. I alt vil op til 80 procent af danskerne kunne få adgang til 5G inden udgangen af september og inden årsskiftet vil mere end 90 pct. få adgang. For borgerne i Helsingør indebærer det, at der vil komme endnu hurtigere 5G hastigheder, end hvad der kan opleves i resten af landet, fortæller CEO Andreas Pfisterer fra TDC NET.

- Jeg er glad og stolt over, at vi så hurtigt har indfriet vores ambitioner om at åbne for 5G-dækning på vidtstrakt nationalt plan samt give adgang til særligt hurtige hastigheder i centrum af København, Odense, Aarhus samt Helsingør. Åbningen er vigtig i en tid, hvor vi mere end nogensinde har brug for en stærk infrastruktur, der skal håndtere at forbruget af mobildata vokser med op til 40 procent om året, siger han.

Det kræver et 5G-abonnement og en mobiltelefon eller en anden enhed, der understøtter 5G-teknologien, for at kun drage nytte af det nye 5G-mobilnetværk. Dem med 4G-abonnement skal dog ikke føle sig snydt, for her har TDC NET ligeledes lavet ændringer, da 4G-netværket er blevet opgraderet. Det betyder, at alle brugere vil opleve markant hurtigere down- og upload af data samt endnu bedre kvalitet på serier og film på streamingtjenesterne.

- I hele Danmark vil man på TDC NETs mobilnet opleve markante forbedringer i forbindelserne, og det bringer nye muligheder. Det nye 5G-netværk baner vejen for en ny æra for den digitale økonomi, og giver Danmark mulighed for at udbygge sin position som en global digital frontløber, siger Andreas Pfisterer.

TDC NETs mobilnetværk og 5G-infrastruktur bygges i samarbejde med svenske Ericsson. 5G-udrulningen startede på Sjælland i oktober 2019 og der er siden da blevet opgraderet 2.650 maste-positioner i hele Danmark. Åbningen omfatter adgang til den fulde 5G oplevelse i centrum af København, Odense, Aarhus samt Helsingør. Er du på 5G i andre dele af landet, vil du fortsat kunne opleve 5G som en opgradering med blandt andet højere hastigheder og reduceret forsinkelse.