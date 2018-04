Tung trafik på Kongevejen i Helsingør. Foto: Thomas Olsen

Notat: Svært at fjerne dieselforurening fra Kongevejen

Helsingør - 09. april 2018 kl. 04:02 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Før valget blev forvaltningen bedt om at undersøge mulighederne for at begrænse luftforureningen fra Kongevejen. En kommune som Helsingør har forholdsvis begrænsede handlemuligheder i forhold til den sandsynligvis ganske betydelige luftforening, som kommer fra trafikken på Kongevejen, og derved også rammer Helsingør by.

Det fremgår af et notat udarbejdet af forvaltningen i Center for By-, Land- og Vand, som er på dagsordenen på mandagens møde i By-, Plan- og Miljøudvalget.

Baggrunden for redegørelsen er, at der i efteråret kom modelberegninger frem, der pegede på, at luftforureningen fra Kongevejen, som i snit har en trafik på 25.000 køretøjer i døgnet, kan sammenlignes med den forurening, som findes langs de mest forurenede veje i eksempelvis København.

Modelberegningerne fik SF's Bente Borg Donkin til at stille et forslag i det gamle byråd om, at forvaltningen skulle udarbejde en strategi i forhold til at gøre noget ved luftforeningen, som blandt andet skyldes dieseldrevne lastbiler til og fra færgerne. Ifølge forvaltningen står færgetrafikken for omkring 20 til 25 procent af den samlede trafik. Ved samme lejlighed blev der også lagt op til, at fagudvalget skulle diskutere, hvorvidt Helsingør Kommune skulle ansøge om at få gjort Kongevejen til en såkaldt miljøzone, som sætter særlige krav til eksempelvis lastbilernes udstyr.

Nu har forvaltningen set nærmere på sagen, og konklusionen er, at det umiddelbart er vanskeligt at ændre på forureningen, som sandsynligvis er voksende på grund af den generelt stigende biltrafik.

En af årsagerne til, at det er vanskeligt at stille krav til eksempelvis lastbilers partikelfiltre er, at Kongevejen er en statsvej. En anden årsag er, at staten kun har målestationer for luftforurening i landets fire største byer.

Mangler dokumentation

Problemet er i forhold til at få Kongevejen udpeget til en miljøzone er, at det kræver klar dokumentation for forureningen, og den næppe kan skaffes uden der først findes en målestation, fremgår det af forvaltningens sagsfremstilling.

Forvaltningen indstiller i den forbindelse til udvalget, at kommunen retter henvendelse til myndigheden Miljøstyrelsen om at få opstillet en målestation.

I forhold til at få udarbejdet en langsigtet strategi for at få nedsat luftforureningen anbefaler forvaltningen, at man arbejder med temaer som kollektiv trafik, brændeovne, cyklisme samt en muligvis kommende fast HH-forbindelse.

