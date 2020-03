Norsk triphop og dansk synthpop

Danske Gents har lige udsendt albummet "Human Connection". Den 7. februar kan man opleve duoens patosfyldte synthpop på Kulturværftet. Siden de albumdebuterede i 2017 med About Time, har Gents etableret sig som et af mest roste nye danske grupper med deres storladne, 80'er-inspirerede synthpop.

Siden Hôy La udgav sin første single Please i slutningen af 2017, er det gået stærk for den norske, københavnsbaserede artist, der er blevet skamrost for sin dystre og eksperimentende lyd. Britiske og tyske medier fremhæver Hôy La som en af Norges mest interessante acts, og danske Noisey omtaler Hôy La som "nordisk triphop's store håb".

Live skaber Ingri Høyland sammen med sit band et eksplosivt og insisterende univers. Et univers, hvor det elektroniske møder det akustiske i et lydbillede, der er lige så blødt, som det er mørkt og forførende. Hôy La var tidligt ude og spille festivaler som Spot, Stella Polaris og New Note og fortsatte efteråret 2018 med en række anmelderroste og udsolgte optrædener i Norge