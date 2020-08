Det var en sorgens dag, da Abildvængets bibliotek lukkede, men nu tegner der sig en mulighed for at genåbne det som kultur- og medborgerhus. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nordvest skal ha' et nyt kulturhus

Helsingør - 27. august 2020 kl. 04:14 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter lokalbiblioteket Abildvænget lukkede ved årsskiftet har Helsingør Kommune arbejdet på at finde en egnet lokalitet til et nyt Kulturhus. Nu har Boliggården inviteret til et samarbejde om et fælles bydelshus i de tidligere bibliotekslokaler, som i fremtiden skal danne ramme om et fælles Kultur- og Medborgerhus i Helsingør Nordvest.

Et forslag som glæder forligspartierne bag budget 2020. I en pressemeddelelse skriver de:

- Partierne bag Budget 2020 er meget positive over for Boliggårdens ønske om at skabe et fælles Kultur- og Medborgerhus i området. Det betyder, at vi ville kunne samle kræfterne og få et levende hus, der byder på både kulturaktiviteter og arbejder videre med de sociale fællesskaber, der er opbygget i Gang i Nordvest. Budgetforligskredsen håber, at sådan et hus også kan trække borgere tæt ind i udviklingen af bydelen, siger borgmester Benedikte Kiær.

Boliggårdens formand Anje Holmstad ser også med optimisme på et endnu tættere samarbejde omkring udviklingen i Helsingør Nordvest.

- Et kultur- og medborgerhus skal give borgere i alle aldre og med forskellig baggrund muligheder for at finde et fællesskab. Erfaringen med Kulturhus Syd i Vapnagaard er, at kultur sammen med frivillige og boligsociale aktiviteter er med til at løfte et område. Jeg kalder det sociokulturelle aktiviteter - og det kræver medarbejdere med tætte relationer til beboerne, understreger formanden.

Parterne er enige om, at huset skal udvikles i samarbejde med lokalområdets aktører og beboerne, herunder de beboere og afdelingsbestyrelser, der i de seneste år har engageret sig i projektet Gang i Nordvest.

Hvis huset bliver en realitet, vil Boliggården forankre et femårigt projekt med fokus på børn og unge i huset.

Forslaget om et Kultur- og Medborgerhus i samarbejde med Boliggården kommer til at indgå i forhandlingerne om Budget 2021 i de kommende måneder. Helsingør Kommune skal finde 440.000 kr./året til husleje og ejendomsdrift. Der er allerede i Budget 2020 afsat midler til aktiviteter og til etablering af et Kulturhus i Nordvest.