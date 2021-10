Det tidligere Abildvængets Bibliotek blev lukket ved årsskiftet 2019/2020. Afløseren i form af et kulturhus for det folkerige område lader vente på sig.

Nordvest-borgere må vente endnu længere på et kulturhus

Problemer med brandsikkerhed betyder, at åbningen af længe ventet kulturhus er udskudt et halvt år mere.

Da Byrådets store flertal som led en i budgetaftale lukkede Abildvængets Bibliotek i Helsingørs Nordvestkvarter ved årsskiftet 2019/2020 som en del af en besparelse og omprioritering, så var det med et løfte om, at der skulle åbne et mindre kulturhus, der skulle inspireres af Kulturhus Syd. Der blev også afsat noget over 440.000 kroner årligt til formålet.

I første omgang var det coronaen, der forsinkede åbningen. Men nu har et nyt problem meldt sig, fremgår det af en orientering til medlemmerne af Kultur- og Turismeudvalget. Det fremgår således, at problemer med brandsikringen på stedet kræver en større ombygning, før der kan gives tilladelse til ibrugtagning. Og det kan ende med at vare yderligere et halvt år, hvilket betyder en åbning et godt stykke inde i 2022.