Nordvest bliver lyst op i protest mod coronavirussen

Et kunstprojekt vil de næste 10 dage pryde bybilledet i Helsingørs Nordvestkvarter, hvor lysstofrør med forskellige farvefiltre vil blive sat i beboernes vinduer.

Helsingør - 18. februar 2021 kl. 04:29 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Vinter er en kold og ikke mindst mørk tid, og denne vinter har kunne føles endnu mørkere på grund af corona, der har fået de fleste af os til at blive inden døre. Den mørke tid skal have en kende mere lys. Det er i hvertfald hvad CATCH, lystkunstner Jakob Kvist og Gang i Nordvest synes. De har derfor arbejdet på et lyskunstværk, der vil pryde bybilledet i Helsingørs Nordvestkvarter fra i dag og frem til den 28. februar.

Corona ændrede planerne

Det er nemlig sådan, at personerne bag lyskunstværket har uddelt lysstofrør og farvefiltre til 90 beboere i Helsingørs Nordvestkvarter, som derefter selv skal sørge for, at have lysene stående i vinduet eller lignende. Hvis det ikke havde været for corona kunne projektet dog have set noget anderledes ud.

- Vi skulle egentlig lave lysinstallation til det kommende kulturhus i Nordvest, som vi ville lave i en workshop med beboerne. Det satte corona dog en stopper for. Derfor lavede vi en konstruktion, hvor beboerne henter lysstofrørene, selv vælger farve og sætter dem i deres vinduer. Efterfølgende samler vi lysstofrørene til en skulptur, der skal stå i det nye kulturhus, siger Stine Polke-Pedersen, projektleder hos Gang i Nordvest.

Stor lokal opbakning Projektet står og falder med borgernes involvering, og det er derfor heldigt, at der har været stor støtte fra de lokale i Nordvest, der har været ivrige efter at deltage i projektet.

- Vi har udsolgt, så alle 90 pladser er blevet taget. Det har virkelig været et projekt, der har vundet genklang. Symbolikken er jo, at det er lys og håb i denne mørke tid. En form for lysmanifestation til fællesskabet, hvor vi giver lys til hinanden. Folk har virkelig været begejstrerede for idéen, og jeg tror, at folk trænger til, at der kommer noget lys og håb, siger Stine Polke-Pedersen.

Borgerne styrer showet

Det er borgerne selv, der styrer, hvordan de stiller deres lys, og hvornår de tænder det, og det kan derfor være svært for personerne bag projektet at spå om, hvordan kunstværket kommer til at se ud i praksis.

- Der er intet rigtigt eller forkert. Borgerne har været glade for, at de selv kunne vælge farve. Vi kunne have valgt at udlevere specifikke farver, men vi ville ikke være den klamme hånd, der skulle styre det hele. Jeg er spændt på at se, hvordan det kommer til at se ud, for lyset er jo et udtryk for den pågældende borgers humør, personlighed og kultur. Et kig ind i deres liv bag vinduet, siger lyskunstner Jakob Kvist, der har været med til at stå for projektet.

Protest mod coronavirus For Jakob Kvist handler lyskunsten ikke kun om at give et lys i mørket, men også, at protestere imod coronavirussen.

- Kunstværket skal også ses som en lysprotest mod coronavirussen. Altså ikke restriktionerne, men virussen selv. Vi vil sende et signal om, at vi har det godt, også selvom vi er inde bag duggede ruder i vintermørket, siger han.

Lysstofrørene bliver efterfølgende lavet til et større kunstværk i det kommende kulturhus i Nordvest, der efter planen skal åbne til april.