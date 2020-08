Det er på stranden ved Egebæksvang Skov, at mange oplever løsgående hunde, selvom skilte fortæller, at det er ulovligt. Foto: Allan Nørregaard

Nordsjællands Politi har intet overblik over løse hunde

Politiet kan ikke sige, om de ser en stigende tendens for hunde, som bider andre hunde, da de ikke har tal for sager om hundebid. De tror dog ikke på en stigning.

Helsingør - 14. august 2020 kl. 07:10 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Frederiksborg Amts Avis kunne vi tidligere på ugen fortælle, hvordan rigtig mange personer har luftet deres frygt og utilfredshed på Facebook over antallet af løse hunde, som raserer områder i Helsingør og omegn, hvor der er lovmæssig pligt til at have hundene i snor. En af dem var Charlotte Eilertsen fra Espergærde.

- Siden efteråret er min hund og jeg blevet overfaldet fire gange af løsgående hunde. Når jeg beder hundejerne om at tage deres hund i snor, så bliver jeg som regel bare svinet til af dem, siger hun.

Da artiklen blev publiceret var der ikke mulighed for at få en kommentar fra politiet. De har nu svaret tilbage på vores henvendelse, hvor de forklarer, at de har svært ved at kunne sige, om der er en stigende tendens af hundeangreb,

- Der er ingen særskilt gerningskode for løse hunde, som bider andre hunde, og vi har desværre ikke mulighed for at gennemgå sagerne manuelt. Derfor kan vi desværre ikke rigtig sige noget om, hvorvidt vi ser en stigende tendens, skriver kommunikationsrådgiver, Henriette Døssing, i en mail.

Afslutningsvis kan hun dog fortælle, at en stigende tendens heller ikke er noget, som hun har bemærket, når hun har læst døgnrapporterne over politiets aktivitet.