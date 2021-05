Nordsjæl-festival er klar med stor nyhed

- Her på Nordsjæl kiggede vi hinanden dybt i øjnene, sank en ekstra gang og kastede os over at læse alle tilgængelige retningslinjer ... da djævelen jo som regel ligger i detaljen. Efter at have sovet på det, talt med diverse fagpersoner har vi i dag så endeligt besluttet: " Vi gør det sgu ", lyder det fra festivalen på Facebook.