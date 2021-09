Blandt andre Janus Kyhl (K) mente i foråret, at der er fri passage på hele Nordkysten. Også i Ålsgårde. Foto: Andreas Norrie

Nordkysten til debat: Alle må gå langs stranden - sti eller ej

Helsingør - 12. september 2021 kl. 05:55 Af Andreas Norrie og Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

En gåtur langs Nordkysten fra Helsingør til Hornbæk eller måske den anden vej. I solskin og med den smukke udsigt over sundet og videre til Sverige. Lyder det tiltalende?

Ifølge naturbeskyttelsesloven må man som udgangspunkt gå og bade langs alle landets kyster - også selvom nogle af dem er private. Ifølge loven må ophold og badning dog ikke finde sted inden for 50 meter fra beboelsesbygninger på private strande. Kun enkelte undtagelser kan der være, hvis et areal har været udlagt som have før 1916, men ingen af disse undtagelser kan ifølge kommunen findes på kyststrækningen mellem Helsingør og Hornbæk.

Det er derfor ikke ulovligt at begive sig afsted - så længe, man ikke gør længere ophold.

Netop lovgivningen har været et grundlæggende argument i en verserende debat om etableringen af en sti langs Nordkysten. For hvis lovgivningen giver folket ret til en gåtur langs vandet, skal det så ikke også være en reel mulighed?

En trampesti Det var Lokaldemokraterne med Jan Ryberg i spidsen, der i foråret stillede et forslag i Byrådet om at etablere et sammenhængende stiforløb. På den måde kunne alle borgere og turister i fremtiden få glæde af de mange kilometer kyst, som kommunen så ofte bryster sig af, og som også af og til bliver bragt i spil i kampen om nye tilflyttere.

Helt konkret foreslog partiet at lave en trampesti, som skulle anlægges i forbindelse med den allerede vedtaget sandfodring på strækningen, der er et led i kommunens sikring af kysten.

Her lagde Jan Ryberg ikke skjul på, at han gerne så, strækningen blive mere tilgængelig for offentligheden, uden at han ønskede at rive hverken badebroer eller bådophæng ned.

- Jeg synes, det er rimeligt, at alle får den ret, som de nu har, til at kunne færdes frit på det område. Det er jo et fantastisk område. Jeg synes afgjort, at vi skal benytte os af muligheden for, at kunne få etableret et stiforløb her, sagde han dengang og understregede, at han var klar over, at selvom man anlagde en sti, så ville den af og til være utilgængelig på grund af tidevandet.

Nemt tur langs kysten? Rybergs forslag satte gang i byråddebatten, hvor blandt andre Janus Kyhl fra de konservative stillede sig en smule undrende overfor forslaget:

- Jeg tænker, at Jan Ryberg ikke kommer så meget på Nordkysten, fordi jeg kommer på nogle af de strandgrunde, hvor der er fine trapper fra stranden, op over badebroen og ned på stranden igen. Det er altså relativt nemt at komme langs Nordkysten, hvis man ønsker det, kan jeg så fortælle, sagde han, mens Ib Kirkegaard fra DF forklarede, at det da ikke var et forslag, man kunne stemme imod.

- Det vil jo sådan set være umuligt at stemme imod det her forslag. For jeg mener det ganske bestemt er ved lov, at man skal kunne gå langs kysten, indledte han og fortsatte:

- Jeg mener, at der er offentlig adgang på samtlige kyststrækninger i Helsingør Kommune, så hvis der ikke er det, så skal vi have det i udvalget og sørge for, at der er adgang dernede.

Dét vil den koste På byrådsmødet i foråret blev det vedtaget, at forslaget skulle sendes til indledende behandling i By-, Plan- og Miljøudvalget, inden forslaget på det seneste byrådsmøde 30. august igen skulle debatteres. Den her gang var administrationen klar med et bud på, hvad sådan en sti langs kysten ville koste.

- Et decideret stiforløb langs stranden vil kunne anlægges for mellem 10 og 40 millioner kroner, alt efter om stien etableres i stabilgrus eller beton. Hertil kommer udgifter til arealerhvervelse (evt. ekspropriation), fremtidig vedligeholdelse og så videre, skrev administrationen i sit oplæg.

