Nordhavnens Proviant genopstår med ny ejer

- Vi startede to, min søn og jeg. Det gik over stok og sten med at sætte butikken i stand, samt holde den åben. Vi havde virkelig travlt og store planer om at folde take away delen mere ud, men min søn valgte at stoppe, da han ville noget andet. Derfor har jeg været alene med den de seneste måneder. Jeg må konstatere, at det er for hårdt at stå alene med den. Blandt andet fordi, at jeg ikke kan folde de idéer ud, som vi havde, til at lave mere take away, såsom middagsretter, der vil kunne give et større eksistensgrundlag henover vinteren, siger Jannie Eismark.