Christian Holm Donatzky(R) sagde under debatten, at den boligsociale helhedsplan for Nøjsomhed, som han havde fulgt tæt, få år havde betydet, at det var slut med tomme lejligheder på Nøjsomhed. Og de var absurd i en bæredygtighedstid at rive velfungerende lejligheder ned. Foto: Bendt Olesen

Nøjsomhed og frygten for masse-nedrivninger

Konservatives gruppeformand Jens Bertram, borgmester Benedikte Kiær(K) og 1. viceborgmester Claus Christoffersen advarede på byrådsmødet mandag aften i kraftige vendinger mod at tage chancen og ændre på tidsplan, genhusningsprincipper, helhedsplan i forhold til boligafdelingerne Nøjsomhed og Sydvej. På dagsordenen var nemlig den endelige vedtagelse af den fysiske helhedsplan for Nøjsomhed og en bevilling til belønning af frivillige flytninger.

Fysik helhedsplan, og flyttebonus ændrer ikke på, at et sandsynligt scenarie er, at Nøjsomhed ender på listen over »hårde ghettoer« til november, fremgik det af byrådsmødet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her