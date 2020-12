Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nøjsomhed er stadig på omdiskuteret ghettoliste

I går offentliggjorde Transport- og Boligministeriet den nye ghettoliste. Men et helt centralt tal betyder, at boligområdet i Helsingør - med største sandsynlighed - er ude af listen næste.

Helsingør - 01. december 2020 kl. 13:03 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Boligafdelingerne Nøjsomhed/Sydvej er fortsat på den statslige »ghettoliste«. Det kom frem tirsdag formiddag, da Transport- og Boligministeriet offentliggjorde den årlige liste. Boligområdet har været på listen siden 2018, og et område kan risikere at havne på listen over »hårde ghettoer«, hvis det er på listen i fem år i træk. Et sådant stempel kan resultere i krav om nedrivning eller udsalg af lejligheder til private.

Læs også: Regeringens liste over ghettoområder skrumper fra 28 til 15

Selv om Nøjsomhed, der i færd med at gennemføre en omdebatteret helhedsplan med opsigelse af hele opgange og byggeri af tilgængelighedsboliger, igen er på listen i år, så er det værd at bemærke, at listen bygger på tal fra januar 2020. På dette tidspunkt boede der 1.093 i området. Men i juni var tallet på grund af opsigelserne af beboerne i syve opgange nede under 1.000 beboere, oplyste boligselskabet Boliggårdens direktør Bent Madsen til Frederiksborg Amts Avis i juni.

Og hvis der er under 1.000 beboer, så ryger man automatisk af listen over ghettoer eller udsatte boligområder. Med andre ord, så vil antallet af beboere 1. januar med største sandsynlighed være under 1.000, og området vil derfor ikke være på listen i 2021.

Kriterierne for at havne på listen over enten udsatte boligområder og ghettområder, handler om andelen af beboere uden tilknytning til arbejdsmarkedet, andelen af borgere dømt for en række lovovertrædelser, andelen beboere uden anden uddannelse end grundskolen og endeligt et kriterium om den gennemsnitlige bruttoindkomst.

