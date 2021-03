Se billedserie Det er en trold som denne, som man vil kunne finde ved Kobberdammen og samtidig læse en lille historie om, når man scanner QR-koden. Foto: Privatfoto

Nissejagt blev en stor succes: Nu skal der findes trolde

I juleferien bragte Sussie Petersen mange glæde, da hun lavede en nissejagt rundt om Kobberdammen. Succesen bliver nu gentaget i påskeferien, hvor den står på troldejagt. Her bliver det muligt at finde mere end 50 trolde, alfer og feer.

Helsingør - 24. marts 2021 kl. 15:08 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Sussie Petersen, der bor i Hammermøllen, lavede op til jul en nissejagt rundt om Kobberdammen, som blev taget rigtig godt imod. Efterfølgende afslørede hun på sociale medier, at hun ville lave endnu en jagt, som vil foregå i påskeferien, hvor der skal findes trolde. Den er der nu kommet start og sluttidspunkt for. Troldejagten begynder således den 27. marts klokken 12 ved blomstervognen ved Kobberdammen, og slutter den 5. april klokken 15.

Stor støtte Da Sussie Petersen tidligere annoncerede troldejagten, var der rigtig mange, der ville støtte økonomisk, og det betød, at hun hurtigt måtte fjerne sit MobilePay nummer igen.

- Jeg stoppede indsamlingen efter en halv time, for det var ikke meningen, at det skulle ligne en stor overskudsforretning. Nu er det sådan, at der blev samlet 875 kroner ind, og jeg har selv brugt det samme. Det synes jeg er mere fair, siger Sussie Petersen.

Videreudviklet koncept Man må dog sige, at pengene er blevet givet godt ud. For på troldejagten bliver det muligt at finde mere end 50 figurer, der foruden trolde, også tæller alfer og feer. Derudover vil cirka halvdelen af figurene have en QR kode, hvor man vil kunne læse en mindre historie om troldene.

- En af mine venner, Steen Rudberg, foreslog, at vi lavede QR koder. På den måde undgår vi at bruge kort, som folk skal røre ved, for at læse historierne. Derfor har vi 25 trolde med QR koder, der har en lille historie eller beskrivelse tilknyttet. Det er ganske nemt, for QR koderne er store, så de er nemme at scanne med telefonen. Når man gør det, popper et link frem, som man trykker på, og så får man historien til den trold, som man har scannet, fortæller Sussie Petersen.

Frygter mange mennesker Nissejagten var som tidligere nævnt en stor succes, og derfor er Sussie Petersen da også spændt på at se, hvor mange mennesker der i påskeferien vil gå på troldejagt. Hun frygter nemlig, at der kommer mange mennesker.

- Jeg er en smule nervøs for, at folk stimler for meget sammen, for ruten er kun to kilometer, da det har været vigtigt for mig, at de små børn også kan gennemføre ruten. Jeg tror, at der kommer mange mennesker, og jeg håber, at folk vil vise hensyn og holde afstand, siger hun.