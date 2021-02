I juletiden var der nissejagt i den smukke skov ved Hammermøllen. Foto: Arkiv

Nissejagt blev en kæmpe succes: Nu skal der snart findes trolde

Mellem jul og nytår var det muligt at tage på nissejagt i skoven omkring Hammermøllen. Det blev så stor en succes, at der til påske kommer troldejagt

Helsingør - 09. februar 2021 kl. 08:30 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Da Sussie Petersen lagde nisser ud i skoven omkring Hammermøllen og Kobberdammen ved juletid sidste år, havde hun næppe regnet med, at det blev den store succes, som det blev. Adskillige bekendtgjorde deres glæde over nissejagten på sociale medier, herunder borgmester Benedikte Kiær (K), og det har givet Sussie Petersen mod på mere.

- Det var en kæmpe succes. Jeg har aldrig set så mange mennesker herude før. De klumpede ikke sammen, og det gik rigtig til i forhold til corona, men det var helt vildt, hvor mange folk, der tog på nissejagt. Hvis man ser, at det virker og bliver brugt, så vil man gerne mere, og derfor laver jeg troldejagt til påske, siger Sussie Petersen.

Kræver forberedelsestid Selvom det kan virke som om, at der er langt til påsken, og at det derfor burde være mere oplagt at lave troldejagt i vinterferien, der starter i næste uge, er det ikke muligt for Sussie Petersen at være klar til vinterferien.

- Jeg kan ikke nå det til vinterferien. Det kræver meget forberedelse. Jeg startede i oktober med at forberede nissejagten, og der var 52 nisser ude på ruten, så jeg er nødt til at have tiden til at forberede mig, selvom det er oplagt i vinterferien. Særligt fordi, at jeg hører fra forældre, at de er på den, for de ved ikke hvad tiden skal gå med til vinterferien, siger hun.

Overvældende støtte

Sussie Petersen er gået i gang med at finde trolde til jagten, og i den forbindelse har hun brugt sociale medier til at finde folk, der vil donere en trold eller to. I den forbindelse bad flere gavmilde borgere om Sussie Petersens telefonnummer, så de kunne give økonomisk støtte til hende over MobilePay.

- Efter en halv time havde jeg modtaget 875 kroner, så jeg fjernede mit telefonnummer igen. Jeg troede, at folk ville give en 10'er og 20'er hist og pist, men de gav altså 100-200 kroner, og der skal man passe på, for nu står jeg pludselig til regnskab. Jeg skal sikre mig, at enhver krone bliver brugt korrekt, og det gør jeg selvfølgelig, men det var ikke meningen, at jeg skulle få en masse penge, men bare lidt hjælp, så jeg ikke stod med den store udgift alene. Men jeg er rigtig glad for, at folk bakker op om det. Det er meget overvældende, siger Sussie Petersen.