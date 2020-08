Niels Lan Doky kommer til Marienlyst Slot

Dette bliver Niels Lan Dokys første koncert i Helsingør siden han flyttede til Helsingør for lidt over et år siden. Grundet hans høje aktivitetsniveau i udlandet og bookinger langt ude i fremtiden, er det over 10 år siden, at han sidst har haft tid til at turnere i provinsen i Danmark. Det bliver således et scoop for publikummet i Helsingør, og en hårdt tiltrængt kulturel gave i denne coronatid, at få lov at opleve en af Danmarks stærkeste musikprofiler og mest internationalt kendte kunstnere i disse intime rammer, fortæller arrangørerne.