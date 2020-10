Niels Lan Doky: Det skal være en succes

Niels Lan Doky forsikrer, at regionen og kommunen er ved at få tilsendt de sidste oplysninger til at beslutte, om der skal bevilges penge til Sound Dues, og han forsikrer også, at hvis det hele falder på plads, så er målet, at det bliver en hundrede procent succes. Lan Doky fortæller, at han ikke personligt har skrevet ansøgning til regionen.