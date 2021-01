Nicolai har skiftet spor

Greater Copenhagen, som blandt andet er med til at markedsføre Helsingør turistmæssigt gennem Wonderful Copenhagen har her ved årsskiftet ansat Nicolai Juel Vædele, Helsingør, i sekretariatet.

I samarbejde med regeringerne i Danmark og Sverige, EU og STRING skal Nicolai være med til at sikre, at Greater Copenhagen bliver en af de absolut førende metropolregioner for viden og innovation inden for grøn omstilling, klimatilpasning og green tech.