Ni indbrud i Helsingør

Helsingør - 09. december 2017 kl. 16:12 Af Tore G. C. Rich Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordsjællands Politi kan lørdag berette om ni anmeldelser af indbrud i Helsingør Kommune.

I Helsingør By var der indbrud på Holger Danskes Vej mellem torsdag morgen og fredag morgen, hvor tyven opbrød et vindue, var i soveværelset og badeværelset og stjal højttalere, en drone, smykker og et spejlreflekskamera.

I en lejlighed på Pontoppidansvej mellem onsdag klokken 14.00 og torsdag klokken 17.30 brød en tyv ind med koben, foretog let gennemrodning i alle rum og stjal dvd-film og kontanter.

I Snekkersten gik det ud over en villa på Ahorn Alle fredag mellem klokken 6.30 og 14.00. Tyven knuste en rude i en bagdør efter at have forsøgt at opbryde et stuevindue. Skuffer og skabe er gennemrodet i det meste af hjemmet og der blev stjålet en bærbar computer, en ipad og kontanter.

På Strandvejen fredag mellem klokken 16.30 og 18.18 kravlede en tyv op og knuste en rude i en altandør i en villa. Alarmen, der tilsyneladende ikke gik til alarmselskabet gik i gang, men der blev alligevel stjålet ure og smykker.

I en villa på Magnoliavej blev et vindue til et køkken brudt op fredag mellem klokken 15.50 og 22.45. Hele huset blev gennemrodet så meget, at ejerne endnu ikke har overblik over, hvad der blev stjålet.

Og så på Dalsborgvej i Snekkersten var der indbrud. Det blev opdaget fredag klokekn 23.00, da ejerne kom hjem og så tændt lys på 1. sal. Her er der dog endnu ikke yderligere oplysninger om indbruddet.

I Espergærde tog en tyve en sten og knuste en rude til et soveværelse i stueplan i en villa. Tyven har dog tilsyneladende kun været på 1. salen i huset. Der blev stjålet »en masse smykker«.

På Gylfesbvej fik en villa knust en terrassedør på 1. sal, hvor tyven har været rundt. Kosterne har tyven dog ikke fået med, tyven åbnede et vindue i stueetage og stillede tingene klar. Så noget tyder på, at tyven er blevet afbrudt eller har opgivet ævred.

Også på Mørdrupvej var der indbrud i en villa. Det skete fredag mellem klokken 7.00 og midnat. Tyven brød et vindue op til et værelse og gennemrodede skabe og skuffer i hele huset. Her er der endnu ikke overblik over, hvad der eventuelt blev stjålet.

Ifølge Nordsjællands Politi er det et normalt billede med mange indbrud i december.