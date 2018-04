Netto på nyt hjørne rykker tættere på

Sådan bliver facaden på den sandsynligvis kommende Netto-butik. Illustration: Helsingør Kommune

Helsingør - 14. april 2018

Butik på hjørnet af Blichersvej og Kronborg Ladegårdsvej bliver på 1200 kvadratmeter. Efter en del diskussion i såvel teknik-, miljø- og klimaudvalget og i byrådet i sidste byrådsperiode siden 2016, så kom et projekt om et nyt Netto-supermarked på hjørnet af Blichersvej og Kronborg Ladegårdsvej et stort skridt nærmere på det seneste møde i by-, plan- og miljøudvalget.

Her godkendte et flertal bestående af alle medlemmer på nær formand Christian Holm Donatzky (R), der stemte blankt, et forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, som nu bliver sendt videre til vedtagelse i Byrådet, hvorefter bliver sendt i offentlig høring.

Den nye butik skal efter planen opføres på den grund, hvor daginstitutionen Vestgården tidligere lå. Samtidig er der lagt op til, at Nettos nuværende forretning på hjørnet af Kingosvej og Blichersvej lukker. Denne butik er tidligere af supermarkedet blevet beskrevet som for lille og utidssvarende.

Det fremgår af lokalplanen, at den nye butik bliver på op til 1200 kvadratmeter. I forhold til udformningen skal facaderne opføres i teglsten, og må butikken opføres i et plan.

Butikken skal først og fremmest betjene lokalområdet, der er forholdvis tæt bebygget. Området Helsingørs Nordvest har et indbyggertal på omkring 5000 borgere, skriver forvaltningen i By, Land og Vand.

Der har tidligere været rejst kritik af planerne om den nye Netto, og blandt andre Konservative har tidligere sammen med Radikale stemt imod, at der skulle opføres et supermarked på grunden. Det skyldes en frygt for, at supermarkedet ville skade byens nuværende handelscentre.