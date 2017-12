Netto-ansatte bremsede litauere i stort julefrokost-tyveri

Fire svinemørbrad, to skinker, to sovser, tre dåser tun og 12 øl. Det kunne ligne indkøbslisten til en af den kommende weekends julefrokoster, men da to litauiske mænd på 28 og 30 år onsdag eftermiddag kom slæbende med de varer ud af Netto i Hornbæk, var der altså ikke blevet betalt. Det bemærkede to ansatte, som forsøgte at stoppe de to litauere, der kvitterede ved at begynde at skubbe og forsøge at flygte. De blev dog overmandet af de butiksansatte, som tilbageholdte røverne i et baglokale, indtil politiet kom frem.