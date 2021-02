Se billedserie Flere af beboerne i Helsingørs Nordvestkvarter har været kreative i deres sammensætning af lysstofrør, som de selv har fået lov at vælge farve. Pressefoto

Neonkunstværk deler vandene: - Vi gik ikke efter noget smukt!

Nordvest-kvarteret har den sidste uges tid været lyst op med farverige neonrør. Det har skabt stor debat på sociale medier, men folkene bag projektet ser værket som en succes.

Helsingør - 25. februar 2021 kl. 20:45 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Vinterens kolde mørke er for en stund afbrudt i Helsingørs Nordvestkvarter, hvor CATCH, lyskunstner Jakob Kvist og Gang i Nordvest har sørget for lysshow. Her har der siden den 18. februar kunne ses 98 farvede lysstofrør i vinduerne i Nordvest.

Det er dog ikke kun beboerne, der har ønsket at deltage i projektet. Også flere institutioner og forretninger har taget del, hvor lys har kunne ses hos blandt andet Børnehuset Abildvænget, Vestervang Kirke, Købmanden på Kingosvej og Loop Fitness. Det er noget der glæder Stine Polke-Pedersen, der er Kulturkonsulent i Kulturhuset i Nordvest.

- Det er gået over al forventning. Det har været et stort eksperiment, og vi har ikke vidst hvordan det ville se ud og opleves. Det er endt som en lysskattejagt i området, hvor udtrykket har været mere spredt. Det er en vigtig hilsen til fællesskabet, siger hun.

Inspiration fra 4. maj Netop fællesskabet er en vigtig del af lyskunstværket i Nordvest, hvor det er vigtigt, at borgerne står sammen i denne svære coronatid. Derfor har projektet fundet inspiration i en gammel tradition med lys.

- Tanken om at sætte lys i vinduet stammer fra befrielsen og mange tænder stadig stearinlys sammen den 4. maj og det er med til at skabe en fælles markering af en svær periode i Danmark. Nu gennemgår vi igen en svær tid og Catch har sammen med Kulturhuset i Nordvest og kunstner Jakob Kvist arbejdet med idéen ud fra et samtidskunstperspektiv. Vi har brugt en anden form for lys og en anden formgivning, men målet er stadig det samme, at skabe håb og samhørighed på tværs, siger Majken Overgaard, programleder i Catch.

Pænt eller grimt?

Reaktionerne på kunstprojektet har været mange, hvor der især på sociale medier har været heftig diskussion om værket, hvor der er stor uenighed om lysene i vinduerne er pæne eller grimme.

'Det er jo lige så grimt som coronavirussen', skriver Susanne Lassen på Facebook, mens Kasper Eklund skriver 'Spild af strøm!'. Det påvirker dog ikke folkene bag projektet.

- Vi gik ikke efter noget smukt. Det må gerne provokere. Det er okay, at nogle synes, at det er grimt, men for os er symbolikken med fællesskabet det egentlige udtryk, fortæller Stine Polke-Pedersen.

Stort potentiale Lysshowets succes indtil videre åbner døren op for lignende arrangementer i fremtiden. Snakken er allerede gået på, om der skulle etableres et projekt magen til næste år, eller om der skal tænkes i nye baner.

- Januar og februar er jo mørke, deprimerende måneder, også når der ikke er corona, så vi har snakket om at gøre det igen næste år. Måske bliver det på en anden måde, eksempelvis ved et lysoptog. Der er i hvert fald potentiale, siger Stine Polke-Pedersen.