Nej til asfaltering af to grønne områder

Et enigt By-, Plan- og Miljøudvalg sagde blankt nej til at lægge asfalt på to grønne åndehuller - trods efterspørgsel på parkeringspladser.

Helsingør - 05. maj 2021

I forbindelse med det seneste budgetforlig, der blev indgået af samtlige partier pånær EL, blev det aftalt, at man skulle arbejde for at skaffe flere parkeringspladser omkring Kulturhavnen, Kronborg og indre by.

Men parkeringspladser skal ikke anlægges for enhver pris. Det stod klart efter det seneste møde i By-, Plan- og Miljøudvalget, hvor der blev stemt nej til at gå videre med to ud af tre mulige placeringer af parkeringspladser.

- Vi var helt enige om, at vi ikke skulle asfaltere Gasværksgrunden, som jo er grønt område, som fungerer som indgang til vores strand. Parken, som bruges af daginstitutionen Sommerlyst, ville vi heller ikke røre. Det er jo også et sted med en historie som et forlystelsessted, siger formand for By-, Plan- og Miljøudvalget, Christian Holm Donatzky(R).

Samtidig var udvalget enige i, at der kunne arbejdes videre med et anlægsønske til budgettet for næste år i forhold en opgradering af grusparkeringen bag Øresundsakvariet og ved pladsen ved Grønnehave Station.

Det vil ifølge forvaltningen koste omkring 3 millioner kroner at skaffe 140 parkeringspladser i området, hvor der i forvejen i dag bliver parkeret.

Der skal forinden også laves en forundersøgelse, som vil koste omkring 200.000 kroner, fremgår det sagsfremstillingen.