Se billedserie Det er syvende gang, at Parasport Danmark afholder Special Olympics Idrætsfestival. Foto: Trine Lønbro

Nedtælling: Den special-olympiske ild kom toget

Helsingør - 04. maj 2018 kl. 10:44 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag eftermiddag kom den Special Olympiske Ild med toget til Helsingør. Nu er nedtælling til Special Olympics Idrætsfestival 2018 begyndt. Solen skinner over Helsingør Station, da Kystbanetoget kommer bumlende ind på Spor 3 et par minutter i 14.00 onsdag eftermiddag. En velkomstkomité af sportsudøvere fra Klub Liv Og Motion står på allerfornemste vis klar med viftende flag og store smil.

- Se!, udbryder en af deltagerne, da den Special Olympiske Ild ledsaget af en dannebrogsfane bliver båret ud på perronen.

Hele den lange vej fra seneste værtsby, Holstebro, er ilden blevet transporteret i en lanterne.

- Velkommen til Helsingør. Vi er så glade for at se, at ilden har klaret turen, lyder det fra Louise Manstrup, forstander for Center for Særlig Social Indsats.

Med modtagelsen af den lille flamme er nedtællingen til Parasport Danmarks store idrætsevent, Special Olympics Idrætsfestival 2018, begyndt. Et sportsstævne for atleter med udviklingshandicap, der bliver afholdt hvert andet år, og som Helsingør i år er værtsby for.

- Vi er meget glade og stolte over at skulle være værter for så stort et sportsarrangement, siger borgmester Benedikte Kiær (K) i en tale til atleterne, da de overrækker hende den Special Olympiske Ild.

68 atleter fra Helsingør

Mere end 1200 atleter fra ind- og udland vil konkurrere om de gyldne medaljer, når det store stævne løber af stablen i den sidste weekend i maj. Her vil en stor åbningsceremoni på Kulturpladsen fredag aften skyde festlighederne i gang, når pararytter, Lene Berg, ridder ind med den olympiske fakkel og tænder lyset. Herefter vil der de følgende to dage blive dystet i de 12 Special Olympics discipliner, og her er Helsingør flot repræsenteret.

Klub Liv Og Motion stiller nemlig op med hele 68 atleter fordelt over 11 af disciplinerne.

På hjemmebane

Blandt Helsingørs atleter er fodboldspiller Casper Lithander og badmintonspiller Pernille Hansen. Begge ser de frem til snart at skulle spille ved det store stævne.

- Jeg glæder mig bare til at komme i gang. Det er på hjemmebane, så vi har jo hjemmebanefordelen, siger Casper.

For Pernille er det især de nye modstandere, der trækker. - Det bliver rigtig sjovt at spille mod nogen, man ikke kender. Det bliver mere udfordrende, fortæller hun.

Idræt for alle

Selvom både Casper og Pernille er dygtige atleter, der begge har dyrket deres sportsgren i mange år, er det langt fra en forudsætning for at deltage. - Alle kan være med. Det handler bare om at have det sjovt, siger Louise Manstrup, mens Benedikte Kiær tilføjer, at idræt skal være for alle.

Svær økonomi

Selvom borgmesteren mener, at idræt skal være for alle, er der flere af deltagerne ved det store stævne, der kan have svært ved at få råd til deres idrætsgren. - Mange af vores medlemmer er på offentlig forsørgelse, og så kan det være svært at få råd til udstyr og ture til stævner, fortæller Louise Manstrup. Derfor søger Klub Liv Og Motion jævnligt sponsorer, der kan støtte de forskellige hold i Helsingør, og her har flere af medlemmerne selv været aktive. - Jeg har en kontaktperson hos en virksomhed der hedder Fugl Phoenix. Her søgte jeg et sponsorat, så vi kunne få nye spillerdragter, fortæller Jakob Myken, der spiller på fodboldholdet sammen med Casper.

Både Jakob, Casper og Pernille er udtaget til at spille ved store stævner i udlandet. Pernille, der skal til Abu Dhabi i 2019, skal betale 16.000 kroner for stævnet.