Fabrikken, som nu er ved at være helt fjernet, blev opført af Dansk Biscuit Compagni. Et selskab, der blev stiftet af det kooperative Helsingør Fællesbageri. Foto: Andreas Norrie

Nedrivning af gammel småkagefabrik skal bremse hærværk og uro

Siden slutningen af sidste måneden har professionelle nedrivere været i fuld gang med at skille den tidligere småkagefabrik på hjørnet af Fredericiavej og Rønnebær Allé fra hinanden. Kun den del af bygningen, som vender ud mod Rønnebær Allé, og som huser et fitnesscenter, bliver stående.

