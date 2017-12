Hellebæk Avlsgård blev revet ned i løbet af efteråret, da Naturstyrelsen vurderede, at bygningerne var slidte og ikke tjente noget formål. Foto: Allan Høxbroe Foto: allan hoxbroe 42400205

Naturvenner håber på lokaler i ny nationalpark

Helsingør - 03. december 2017 kl. 15:17 Af Victor Viemose Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hellebæk Kohaves Venner har sagt farvel til foreningslokalet i den nedrevne Hellebæk Avlsgård, men håber at blive en del af den nye nationalpark, Kongernes Nordsjælland. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

For nylig blev Hellebæk Avlsgård revet ned af Naturstyrelsen, da gården var gammel, utæt og ikke specielt funktionel. Det betød dog samtidig, at de lokale naturentusiaster i Hellebæk Kohaves Venner, der tæller 140 medlemmer og indtil for nylig havde foreningslokale i den gamle avlsgård, nu ikke længere havde et sted at mødes. Det ærgrede i første omgang foreningen, der mener, det også er vigtigt at have et indendørs sted at mødes.

- Det er rigtigt vigtigt rent socialt, at vi har et sted at samles om frokoster eller indendørs arrangementer, der ligger centralt i Kohaven og hvorfra vi har mulighed for at drage ud i naturen, siger næstformand i Hellebæk Kohaves Venner, Allan Høxbroe.

- Derudover har vi en masse udstyr som mikroskoper, net og leer, som lige nu står i en kælder inde i Helsingør. Vi vil jo rigtigt gerne ud og lave nogle arrangementer, hvor børn kan komme ud og lære om naturen, siger Allan Høxbroe.

Fra Naturstyrelsen lyder meldingen, at nedrivningen var nødvendig, men at man forstår ærgelsen hos Hellebæk Kohaves Venner.

- Vi har et godt samarbejde med Hellebæk Kohaves Venner, og vi sætter stor pris på det formidlingsmæssige arbejde, som de udfører. Derfor er vi selvfølgelige kede af, at det ikke kunne vare ved med Hellebæk Avlsgård, siger skovrider i Naturstyrelsen Nordsjælland, Jens Bjerregaard.

Kan blive del af nationalpark

Til næste år bliver Hellebæk Kohave en del af den nye nationalpark Kongernes Nordsjælland, og de to parter havde et møde i forrige uge omkring mulighederne i den nye nationalpark. Hellebæk Kohaves Venner har ikke fået lovning på noget, men når nye besøgscentre og lokaler popper op i Nationalparken i de kommende år, kan det godt tænkes, at der også bliver plads til naturvennerne.

- Vi forudser, at Hellebæk Kohave kommer til at spille en central rolle i den nye nationalpark, og man kunne sagtens forestille, at Hellebæk Kohaves Venner også tænkes ind i planerne på lidt længere sigt, siger Jens Bjerregaard.

Foreningens næstformand Allan Høxbroe har da også en god fornemmelse i maven efter mødet med Naturstyrelsen.

- Efter mødet med Naturstyrelsen er jeg rigtigt fortrøstningsfuld. Med nationalparken vil Hellebæk Kohave formentlig blive et endnu større tilløbsstykke for naturnørder, hvilket vi håber at blive en del af. Vi er mere end villige til at deles med en masse andre gode foreninger, siger Allan Høxbroe.