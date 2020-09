Hos Old Irish Pub vil man knokle videre for at give den bedste service til kunderne. Foto: Christopher Valeur

Nattelivet lukker igen: Ejere er undrende

3 uger. Så lang tid nåede Old Irish Pub, samt Holger Danske Bar i Helsingør at holde åbent til klokken 02. Nu må de omstille sig til en ny virkelighed, hvor de skal lukke klokken 22. Det skyldes regeringens seneste restriktioner, hvor barer og restauranter skal lukke klokken 22 for gæster, ligesom man skal have mundbind på, medmindre man sidder ned. For Old Irish Pub betyder det, at de fremover vil holde åbent klokken 16-22 om fredagen og lørdagen, mens Holger Danske Bar er nødsaget til at holde midlertidigt lukket.