Se billedserie Hos Old Irish Pub i Helsingør glæder man sig til at åbne op for livemusik i denne weekend. Foto: Christopher Valeur

Natteliv genåbner uden dansegulv

Flere barer i Helsingør genåbner i denne weekend. Det sker efter at regeringen har forlænget den tilladte åbningstid for barerne til klokken 02.

Helsingør - 03. september 2020 kl. 06:40 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

COVID-19 ødelagde mange festlige planer, da den forårsagede, at Mette Frederiksen den 17. marts på et pressemøde bekendtgjorde, at virksomheder, hvor der er meget tæt kontakt med kunder, skulle lukke ned for en periode. Det påvirkede blandt andet barer og diskoteker, der i månedsvis måtte holde lukket. Det ændrede sig for barer fra den 18. maj, hvor de, med diverse restriktioner, måtte holde åbent indtil klokken 24. Den åbningstid blev fra den 21. august forlænget, så barer måtte holde åbent til klokken 02, omend de ikke måtte tage nye gæster ind efter klokken 23. Overholder baren ikke dette, så kan det udløse bøder på op til 40.000 kroner til ejeren af stedet.

Hos Old Irish Pub i Helsingør glæder man sig over, at man nu kan holde åbent til klokken 02. Det har nemlig medført, at de genåbner, efter at have været nødsaget til at holde lukket grundet corona. Genåbningen sker på fredag, hvor baren åbner klokken 18 og senere på aftenen er der livemusik med Marco Winther. Marketingschef og partner i Old Irish Pub, Kasper Toft Jørgensen, glæder sig over, at der igen vil være liv og glæde i barens lokaler i Helsingør. Her har man ventet på bedre vilkår for at åbne.

- Vi har ikke kunne drive det ordentligt, hvis vi skulle lukke klokken 24. Så vi har ventet på bedre vilkår og de er kommet med de to ekstra timer vi må holde åbent, siger han.

Intet dansegulv Nogle ting bliver ikke helt som de plejer at være på Old Irish Pub. De har nemlig taget deres forhåndsregler for at undgå coronasmitte, fortæller Kasper Toft Jørgensen.

- Medarbejderne har siddet spændt og ventet på at kunne komme i gang igen. Vi følger myndighedernes retningslinjer, så vi tager ikke nye gæster ind efter klokken 23. Vi har sprit stående, vi har lavet afstandsmarkering og har lukket dansegulvet. Så vi passer rigtig godt på vores gæster, siger han.

Myndighedernes retningslinjer betyder også, at Old Irish Pub i Helsingør kun kan have 299 gæster. Førhen havde man mulighed for at have 420 gæster inde samtidig. Andre barer i Helsingør har også måtte lukke færre gæster ind. Natklubben Retro, som også har baren Banana Joe i tilhørende lokaler, har kapacitet til 450 besøgende, men vil i den kommende tid tage bare 90 ind samtidig. Her genåbnede man på dagen, hvor gæster igen var tilladt at være på baren til klokken 02. Også de har taget deres forholdsregler, fortæller indehaver af Retro, Finn Hansen.

- Vi registrerer alle vores gæster med navn, selvom der ikke er et krav om, at vi skal gøre det. Vi har sat afskærmningsruder op, hvor gæsterne sidder tæt. Derudover har vi selvfølgelig en masse sprit og skiltning om reglerne. De regler har vores gæster været gode til at overholde, siger han.

Hjælpepakker har hjulpet For Retro har hjælpepakkerne været helt afgørende for driften. Her har man, grundet lukningen, intet overskud fået de sidste par måneder, men omvendt har man heller intet underskud fået grundet hjælpepakkernes kompensation. Hos Old Irish Pub har man også været glade for regeringens hjælpepakker, fortæller Kasper Toft Jørgensen.

- Hjælpepakkerne har hjulpet os igennem nedlukningen og gjort, at vi har kunne beholde vores medarbejdere. Så der er gode fremtidsudsigter, hvor vi nu venter på at kunne holde åbent til kl. 05, så vi kan holde en ordentlig fest, fortæller han.

Også Holger Danske Bar genåbner i denne uge. Torsdag aften klokken 20 åbner de dørene for gæster for første gang i månedsvis, hvor der bliver holdt karaokeaften. Festlighederne fortsætter fredag og lørdag, hvor baren åbner klokken 21. Holger Danske Bar følger myndighedernes retningslinjer og derfor må der maksimalt være 48 gæster samtidig. Også her gælder det, at der ikke tages imod gæster efter klokken 23.