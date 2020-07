Episoden fandt sted efter midnat her på Jernbanevej.

Natlig opgør: Ung kvinde fik slået flig af fortænder

En 22-årig kvinde fra Helsingør fik klokken 00.20 natten til tirsdag slået en flig af sine fortænder, da en 14-årig dreng fra Snekkersten hoppede op på ryggen af hende ved et bustoppested på Jernbanevej, og kvinden herved væltede.

Episoden opstod angiveligt som følge af, at kvinden og hendes veninde havde provokeret drengen og hans to kammerater, oplyser Nordsjællands Politi.