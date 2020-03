Narkopåvirket bilist uden kort

Bag rattet sad en 35-årig mand fra Helsingør, som politiet mistænkte for at være påvirket af stoffer, og da narkotesten viste det samme, fik han udtaget blodprøve for at få fastslået af hvad og hvor meget, oplyser vagtchef Søren Bjørnestad fra Nordsjællands Politi.