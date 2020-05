Narkopåvirket bilist slingrede

Føreren af bilen, en 24-årig mandlig bilist fra Helsinge, blev på baggrund af egne udtalelser anholdt og sigtet for at have kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer. Han blev herefter kørt på hospitalet, hvor en blodprøve blev udtaget for at kunne fastslå de præcise omstændigheder omkring den 24-åriges formodede påvirkning.