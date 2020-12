Narkohund i aktion: Taget med hash og amfetamin

Her passerede en mand patruljen, og narkohunden markerede på manden, der blev visiteret. På hans person blev der fundet en moderat mængde hash, og grundet den pågældende mængde blev det besluttet også at ransage hans bopæl.

Nordsjællands Politis kommunikationsafdeling oplyser efterfølgende til Frederiksborg Amts Avis, at der jævnligt bliver patruljeret steder med narkohunde steder, hvor der er mistanke om, at der bliver indtaget eller handlet med stoffer. Der kan også være tale om, at patruljerne rykker ud efter tip fra offentligheden. Hvad der var tale om i dette tilfælde er kommunikationsafdelingen ikke klar over. Det står dog klart, at pågribelsen af manden skete på et sted i nærheden af institutionen Valhalla, hvor mange af beboerne har forskelligt misbrug.